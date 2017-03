Argentinien droht der WM-Gau

Eine Weltmeisterschaft ohne Argentinien gab es zuletzt 1970. Damals scheiterten die Gauchos in der Qualifikation an Peru. 47 Jahre später droht eine ähnliche Fußball-Depression am Rio de la Plata. Ohne den gesperrten Kapitän Lionel Messi verlor der zweimalige Weltmeister im Estadio Herando Siles...