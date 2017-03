Schweinsteiger in Chicago von begeisterten Fans empfangen

Chicago Bastian Schweinsteiger ist in der Nacht in Chicago gelandet. Hunderte Fans jubelten dem Fußball-Weltmeister begeistert zu. Ein Plakat zeigte Schweinsteigers Konterfei und die Aufschrift "Fußballgott". Schweinsteiger wird künftig mit einem Einjahresvertrag bei den Chicago Fire spielen, er kommt von Manchester United. Seine Ankunft wurde live in sozialen Medien übertragen. Chicago Fire wird seinen Neuzugang später präsentieren. Der Club spielt in Major League Soccer, der höchsten Spielklasse im nordamerikanischen Fußball.

