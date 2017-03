Schweinsteiger bald in Chicago

Chicago Bastian Schweinsteiger wird schon am Abend in seiner neuen Heimat Chicago erwartet. Der Fußball-Weltmeister werde gegen 18.30 Uhr Ortszeit an Chicagos O'Hare Airport landen, teilte sein neuer Verein Chicago Fire mit. Der Club aus der nordamerikanischen MLS rief seine Fans auf, den 32-Jährigen bei der Ankunft herzlich zu begrüßen, "um seinen ersten Abend in Chicago zu einem unvergesslichen zu machen". Morgen wird Schweinsteiger dann bei einer Pressekonferenz in einer Privatbank offiziell vorgestellt.

