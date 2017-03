Booker stellt in der NBA Punkterekord auf

Boston 70 Punkte in einem Spiel, eine magische Marke, pure Freude. „Das ist eine Nacht, an die ich mich mein ganzes Leben erinnern werde“, schwärmte Devin Booker, nachdem er NBA-Geschichte geschrieben hatte. Der 20-Jährige punktete bei der 120:130-Niederlage seiner Phoenix Suns bei den Boston Celtics so...