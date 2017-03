Baku Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bleibt in der WM-Qualifikation weiter ohne Punktverlust. Der Weltmeister setzte sich gegen Aserbeidschan mit 4:1 durch, feierte im fünften Spiel den fünften Sieg und bleibt weiter Tabellenführer der Gruppe C. Der Dortmunder André Schürrle mit einem Doppelpack (19. und 81. Minute), Bayern-Stürmer Thomas Müller (36.) und Wolfsburgs Mario Gomez (45.) erzielten die Tore beim letztlich ungefährdeten Pflichtsieg in Baku.

