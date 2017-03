München/Nürnberg Die Eisbären Berlin und die Nürnberg Ice Tigers haben jeweils das erste Halbfinalspiel in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga gewonnen. Die Berliner gewannen beim Titelverteidiger EHC Red Bull München nach Verlängerung mit 3:2. Nürnberg setzte sich gegen die Grizzlys Wolfsburg deutlich mit 5:1 durch. Die zweiten Spiele der "Best-of-Seven"-Serien findet am Sonntag in Wolfsburg und in Berlin statt.

