Podolski trifft zum Sieg und geht

„Rein das Ding und ab nach Hause.“ So einfach sei der Fußball für ihn, hat Lukas Podolski einmal gesagt. Und ein letztes Mal fügte sich das geliebte Spiel am Mittwochabend seiner Weisung und gehorchte ihm. Ende mit Peng. Durch einen strammen Linksschuss aus 20 Metern genau in den Winkel (69....