Neureuther rettet die Saison

Felix Neureuther stand am Fuße der Rocky Mountains in der Frühlingssonne und zeigte das Victory-Zeichen. Gewonnen hatte der beste deutsche Ski-Rennläufer das letzte Saisonrennen zwar nicht, doch der zweite zweite Platz binnen 24 Stunden in Aspen im US-Bundesstaat Colorado fühlte sich für ihn fast...