Müller beendet 99 Tage währende Torflaute

Mit seinem ersten Bundesliga-Tor in diesem Jahr hat Bayern-Jubilar Thomas Müller den Klassiker gegen Borussia Mönchengladbach entschieden. In seinem 250. Ligaspiel für die Münchner sorgte der Fußball-Weltmeister gestern Abend in der 63. Minute für den 1:0 (0:0)-Siegtreffer. Es war sein erstes...