Laura Dahlmeier verliert Disziplinwertung im Massenstart

Oslo Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier hat im letzten Saisonrennen den Gewinn der kleinen Kristallkugel für die Massenstartwertung knapp verpasst.

Die 23-Jährige lief beim Weltcup-Finale in Oslo im Jagdrennen nach drei Fehlern nur auf Rang neun. Da aber ihre Rivalin Gabriela Koukalova hinter der Norwegerin Tiril Eckhoff Zweite wurde, reichte Dahlmeiers Vorsprung von elf Punkten nicht.

Die Tschechin schnappte der Partenkirchnerin die Kristallkugel mit elf Zählern Vorsprung noch weg. Genau wie im Sprint, wo Koukalova mit fünf Punkten die Nase vorn hatte. Damit gewann Dahlmeier neben dem Gesamtweltcup noch die beiden Disziplinwertungen im Einzel und in der Verfolgung.

Ihren dritten Weltcupsieg hatte Franziska Hildebrand vor Augen. Doch durch ihren einzigen Fehler beim letzten Schuss wurde sie am Ende Fünfte. Rang drei ging an die Finnin Kaisa Mäkäräinen.

Für Dahlmeier war es eine herausragende Saison. Sie kürte sich in Hochfilzen zur ersten Fünffach-Weltmeisterin der Historie und holte als Erste im Biathlon-Sport elf WM-Medaillen in Serie. Sie stand in 17 ihrer 24 Saisonrennen auf dem Podest, holte dabei zehn Siege. Damit zog sie mit Rekord-Weltmeisterin Magdalena Neuner gleich, die in ihrem letzten Weltcup-Winter 2011/2012 auch zehnmal gewann.