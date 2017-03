Schalke und Gladbach wieder in der Bundesliga gefordert

Berlin Drei Tage nach dem deutschen Duell in der Europa League müssen der FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach wieder in der Fußball-Bundesliga ran. Gladbach empfängt den FC Bayern München. Die Borussia hat große Personalprobleme und muss auf einige verletzte Spieler verzichten. Zudem muss die Mannschaft das Europa-League-Ausscheiden aus den Köpfen kriegen. Schalke tritt dagegen mit dem Rückenwind des Weiterkommens beim FSV Mainz 05 an.