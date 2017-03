Terminstress bleibt Thema beim Handball

Der Einstand von Christian Prokop als Handball-Bundestrainer ist an große Erwartungen geknüpft, wird aber auch von Misstönen begleitet. Spieler und Trainer kritisieren die zusätzlichen Belastung am Wochenende. Am Samstag treten die Männer um 14 Uhr in Göteborg gegen Schweden an, zwei Stunden später...