Credo genießt den zweiten Frühling

Der neue deutsche Hallenchampion der Landesmeister heißt Mario Stevens. Der 34-Jährige vom Landesverband Weser-Ems setzte sich im Preis der Braunschweiger Unternehmerschaft am Freitagnachmittag bei den Löwen Classics in Braunschweig gegen die anderen Landesmeister durch. In einem spannenden Stechen...