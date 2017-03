Kerber fehlt Pep, Zverev ist fürchterlich sauer

Obwohl sie zu dem Schluss kam, die Zeit in der kalifornischen Wüste sei positiv gewesen, sah Angelique Kerber nicht so aus, wie man sich einen Menschen mit positiven Gedanken vorstellt. Denn nach der Niederlage im Achtelfinale in Indian Wells gegen Jelena Wesnina (3:6, 3:6) musste sie sich fragen,...