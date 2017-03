Olympia-Reiter meldet für Löwen Classics nach

Braunschweig Ein weiterer internationaler Springreiter hat sich für die Löwen Classics am Wochenende angemeldet. Tadahiro Hayashi aus Japan geht beim Großen Preis an den Start. Der 26-jährige ist Gastreiter in der Talentschmiede von Ludger Beerbaum. Seit 2009 gehört Hayashi zum Team des erfolgreichen...