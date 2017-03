Bargfrede-Comeback bei Werder Bremen verzögert sich weiter

Bremen Philipp Bargfrede muss weiter auf sein Comeback warten. Der Mittelfeldspieler des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen leidet an einer Sehnenreizung im Oberschenkel und ist nach Angaben des Clubs für ein paar Tage zur Behandlung an den Chiemsee gereist. Aufgrund verschiedener Verletzungen hat der 28 Jahre alte Profi erst sechs Einsätze in der laufenden Saison absolviert. Zuletzt stand Bargfrede im Dezember beim 1:1 gegen Hoffenheim auf dem Platz.

Serge Gnabry hat hingegen wieder am Mannschaftstraining der Bremer teilgenommen. Der zuletzt wegen einer Knieverletzung fehlende Nationalspieler bestand den Belastungstest und könnte am Samstag im Heimspiel gegen RB Leipzig wieder eingesetzt werden. dpa