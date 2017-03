Heim-Macht Hertha ärgert Dortmund

Hertha BSC will unbedingt ein neues Stadion – dabei spielen die Berliner im alten so erfolgreich wie nie in jüngster Vereinsgeschichte. Mit dem überzeugenden 2:1 (1:0) gegen Borussia Dortmund stürmte die Hertha im zwölften Saison-Heimspiel in der Bundesliga schon zum zehnten Sieg und beflügelte die...