Grizzlys mit Ausgleich zum 1:1 in der Serie

Die Grizzlys schlagen zurück und gleichen zum 1:1 in der Play-off-Viertelfinal-Serie aus! Wolfsburgs Eishockey-Erstligist besiegt die bisweilen dreckig und provokant spielenden Kölner in Spiel 2 mit 3:1 (1:1, 2:0, 0:0). Brent Aubin, Mark Voakes und Tyson Mulock bezwingen den längst nicht mehr so...