Löw-Team empfängt Spanien und Brasilien

Berlin . Mit zwei hochkarätigen Testspielen wird die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in das WM-Jahr 2018 starten. Das Löw-Team kann knapp drei Monate vor der Weltmeisterschaft in Russland seine Reife gegen die Ex-Weltmeister Spanien und Brasilien überprüfen. Am 23. März 2018 empfängt das Nationalteam...