Gelsenkirchen Borussia Mönchengladbach hat im deutschen Achtelfinal-Duell der Europa League gegen Schalke 04 die bessere Ausgangsposition für das Rückspiel. Die beiden Fußball-Bundesligisten trennten sich im Hinspiel in Gelsenkirchen 1:1. Jonas Hofmann brachte die Borussia in der 15. Minute in Führung. Guido Burgstaller glich zehn Minuten später für Schalke aus. Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag statt.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder