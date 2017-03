Die Steuerfahndung hat den DFB im Visier

Frankfurt In der Affäre um die WM 2006 drohen dem Deutschen Fußball-Bund laut Medienberichten Steuernachzahlungen von geschätzt bis zu 25 Millionen Euro. Die Medien zitierten aus einem Zwischenbericht der Steuerfahndung, in dem von „Luftbuchungen“ und „Scheingeschäften“ die Rede ist. Der DFB bestätigte am...