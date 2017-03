Dahlmeier kann sich nur selbst schlagen

Vor der Krönung ihrer Saison der Superlative dachte Laura Dahlmeier an einen der schönsten Tage ihrer Karriere zurück. „Grundsätzlich habe ich an Kontiolahti sehr positive Erinnerungen“, sagte die Biathlon-Königin. Vor zwei Jahren wurde sie in den Wäldern Finnlands als Schlussläuferin der deutschen...