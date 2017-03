Barcelona feiert seine Wiederauferstehung

Der Tag nach dem Wunder. Flimmernde Bilder im Kopf, Tinnitus in den Ohren, der Lärm von 100 000, die schon oft 100 000 waren, aber noch nie so laut. Um 9 Uhr morgens sind am Kiosk die Sportzeitungen ausverkauft. Und wer weiß, vielleicht steigt im Gesundheitsamt von Barcelona ja wirklich gerade eine...