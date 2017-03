Bayern will den Sack zu machen Mit dem fulminanten 5:1 hat der FC Bayern im Hinspiel gegen Arsenal London vorgelegt. Doch trotz der positiven Ausgangslage ist der Deutsche Meister hellwach, ans Ausruhen denkt niemand, auch nicht Trainer Carlo Ancelotti, der von Arsenal Offensivfußball erwartet: "Natürlich werden sie versuchen uns zu attackieren, sie werden uns mit ihrer Qualität unter Druck setzen, und sie haben viel Qualität. Sie werden natürlich versuchen früh Tore zu schießen, deshalb müssen wir aufpassen. Aber wir wollen deshalb nicht unseren Stil, unser Spielidee ändern." Auch in der Mannschaft ist die Botschaft angekommen, Thomas Müller und Co wollen sich nicht in zu sehr Sicherheit wiegen, und den Sack zu machen, um ins Viertelfinale vorzustoßen. "Allerdings geht für uns morgen das Spiel bei 0:0 los. Wir wollen das morgige Spiel gewinnen. Und das wird uns dann sicherlich auch in der Endabrechnung helfen. Also uns bringt es nicht, um die Frage andersherum zu beantworten, irgendwelche Negativszenarien zu zeichnen." In London steht Arsenal Trainer Arsene Wenger unter Druck. Nach der Liganiederlage gegen Liverpool hofft Wenger auf ein Wunder gegen München: "Der einzige Vorteil an unserer Situation ist, das wir gar keine andere Wahl haben zu zögern. Wir müssen natürlich nach vorne gehen, und mit Entschiedenheit attackieren, und versuchen Tore zu machen." Beispiele, dass der Viertelfinaleinzug doch noch machbar ist, gibt es in der Champions League Geschichte. Damit das Wunder klappen kann fordert Per Mertesacker Einsatz. "Wir haben bei vielen Gelegenheiten gesehen, dass wir nicht für einen Kampf bereit sind. Das will ich morgen sehen, wir müssen kämpfen, die Herausforderung annehmen." Die Partie steigt am Dienstag Abend in der britischen Hauptstadt.