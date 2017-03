Angeschlagener Neuer gegen Arsenal im Tor

Thomas Müller (l) und Franck Ribery kommen zur Abschlusspressekonferenz im Emirates Stadion in London. Foto: dpa

London Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer wird trotz leichter Rückenprobleme im Champions-League-Spiel des FC Bayern München am Dienstagabend beim FC Arsenal zur Verfügung stehen.

"Er wird zu hundert Prozent spielen können", sagte Trainer Carlo Ancelotti am Montagabend in London. Am Abschlusstraining im Emirates Stadium nahm Neuer nicht teil. Er blieb zur Behandlung im Teamhotel. Für den gesperrten Kapitän Philipp Lahm wird im Achtelfinal-Rückspiel Rafinha als rechter Verteidiger spielen, verriet Ancelotti. Der Italiener erwartet nach dem 5:1-Sieg im Hinspiel ein offensives Arsenal-Team, das versuchen werde, ziemlich schnell ein Tor zu erzielen.