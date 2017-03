Grizzlys starten nächsten Angriff auf den Titel

Vier Siege aus maximal sieben Spielen brauchen die Grizzlys zum Weiterkommen. Am Dienstag startet der Vizemeister der Deutschen Eishockey-Liga ins Play-off-Viertelfinale gegen den Hauptrunden-Vierten Kölner Haie. Spiel 1 findet von 19.30 Uhr an in der Domstadt statt. „Wir sind gut vorbereitet auf...