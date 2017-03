Nagelsmann und sein gutes Händchen

An diesem Montag darf Adam Szalai bei 1899 Hoffenheim die „Wettkampf-Ersatzeinheit“ schwänzen. So nennt Erfolgscoach Julian Nagelsmann das verschärfte Training der Reservisten. Sein ungarischer Nationalstürmer stand am Samstag mit nacktem Oberkörper vor den glückseligen Fans im Stadion und...