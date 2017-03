Medaille vom Winde verweht

Die Szenerie an der berühmten Salpausselkä-Schanze von Lahti war wie gemacht, um eine Bilanz zu ziehen. Als die Skispringer in der Team-Entscheidung um die letzten Medaillen gekämpft hatten, gingen alle Lampen aus und es wurde dunkel in der Arena, dann erstrahlte ein Feuerwerk den Himmel. Ein wenig...