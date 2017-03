Demare gewinnt 1. Etappe von Paris-Nizza

Bois d’Arcy Der Franzose Arnaud Demare hat am Sonntag nach 148,9 Kilometern die Auftakt-Etappe der Fernfahrt Paris-Nizza im Spurt vor einem Landsmann Julian Alaphilippe gewonnen. Auf der letzten kleinen Steigung vor dem Ziel in Bois d’Arcy hatten die beiden aus einer Spitzengruppe attackiert. Obwohl sie in der...