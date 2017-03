Frankfurt mit vierter Niederlage in Serie: 1:2 gegen Freiburg

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurt hat in der Fußball-Bundesliga die vierte Niederlage nacheinander kassiert. Gegen den SC Freiburg verlor die Mannschaft von Trainer Niko Kovac mit 1:2. Florian Niederlechner erzielte in der 25. und 59. Minute beide Tore für den Aufsteiger. Allerdings stand er beim zweiten Treffer im Abseits. Die Eintracht war durch Branimir Hrgota 1:0 in Führung gegangen. Als Tabellensechster haben die Frankfurter zwei Punkte Vorsprung auf den 1. FC Köln und den SC Freiburg.