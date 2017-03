Union Berlin siegt auch in Unterzahl

Nach dem vierten Sieg in Folge steuert Union Berlin weiter auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga zu. Die „Eisernen“ bezwangen trotz mehr als einer Hälfte in Unterzahl die Würzburger Kickers mit 2:0 (1:0) und kletterten nach dem siebten Spiel in Folge ohne Niederlage mit 44 Punkten auf den...