Lotte weicht im Pokal nach Osnabrück aus

Frankfurt Umzug nach der Absage: Drittligist Sportfreunde Lotte weicht für das DFB-Pokal-Nachholspiel gegen den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund am 14. März (18.30 Uhr/ARD ) nach Osnabrück aus. Das gab der DFB am Freitag bekannt. Das letzte ausstehende Viertelfinale war am Dienstag wegen...