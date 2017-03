Spitzenspiel in der Bundesliga: BVB vs Bayer 04 Es geht am Wochenende in der Bundesliga für Dortmund darum, ob sie es schaffen, an dem Spitzenduo Bayern München sowie RB Leipzig dran zu bleiben. Dafür müsste schon ein Sieg am Samstag zu Hause gegen Leverkusen her. Daher ist das Ziel klar gesetzt. Und Borussen-Coach Thomas Tuchel bringt es auf der Pressekonferenz am Freitag in Dortmund mit seinen eigenen Worten auf den Punkt: "Wir sind aktuell gut in Form und müssen schauen, dass wir das, was uns im Moment auszeichnet, wieder auf den Platz bekommen, um bereit zu sein für einen Sieg am Samstag." Für die Gäste aus Leverkusen dürfte es während der relativ kurzen Anfahrt ins Ruhrgebiet genug zum Nachdenken darüber geben, wie sie den starken Gegner knacken könnten. Leverkusens Trainer Roger Schmidt mit seiner Einschätzung der anstehenden Mission: "Ja erst mal ist es natürlich eine sehr schwierige Aufgabe. Dortmund hat schon sehr lange Zuhause nicht mehr verloren, haben im Moment auch gefühlt einen guten Lauf, haben Stabilität, defensive Stabilität und haben natürlich nach vorne sehr gefährliche Spieler, die unglaublich schnell sind und die, wenn man eben gewissen Situationen nicht im Keim erstickt, dann kaum noch zu verteidigen sind." Hinzu kommt, dass Dortmund sich schonen konnte. Denn das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen die Sportfreunde Lotte wurde am Dienstag ja wegen der Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Das heißt, Leverkusen wird auf sehr gut erholte Borussen treffen. Anpfiff ist am Samstag in Dortmund um 15:30 Uhr.