Bayern in Topform für entscheidende Saisonphase Es ist gar nicht so lange her, da wirkte der FC Bayern ratlos. Man sammelte zwar trotz allem Punkte, aber von der Topform schien das Team des Rekordmeisters weit entfernt. Doch mit den deutlichen Siegen gegen Hamburg in der Bundesliga, gegen Arsenal in de Champions League und zuletzt im Pokal gegen FC Schalke, scheinen die Bayern rechtzeitig für die heiße Phase der Saison in Topform. Der Rekordmeister ließ gegen Schalke überhaupt nichts anbrennen und sorgte frühzeitig für Klarheit. Im Halbfinale wartet jetzt der BVB oder Drittligist Sportfreunde Lotte. O-TON MICHAEL KRECH ("Eigentlich habe ich erwartet, dass sie, wie in Hamburg, Schalke richtig zerlegen. Aber ich war trotzdem sehr zufrieden. Also, für das Spiel - absolut zufrieden.") 16. O-TON JÜRGEN NEUBAUER ("Das Ergebnis hat gepasst, das war ja eine klare Angelegenheit. 3:0 spricht für sich. Das Bundesliga-Spiel mit dem 1:1 war da wesentlich interessanter - aber gestern war nach der ersten Halbzeit die Messe eigentlich gelesen.") 17. O-TON MARKUS TRUMP ("Es wird ja Dortmund wohl werden, aber ich wünsche mir eigentlich Lotte, damit Dortmund halt ausscheidet und dass sie weg sind vom Fenster.") Wer gegen die Bayern ins Pokalhalbfinale einzieht wird sich Mitte März zeigen. Die Partie Lotte gegen den BVB soll voraussichtlich am 14. März ausgetragen werden. Das Spiel musste wegen unter anderem der Platzverhältnisse im Stadion des Drittligisten abgesagt werden.