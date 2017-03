Luis Enrique will als Barcelona-Trainer aufhören

Barcelona Luis Enrique will nach der laufenden Fußball-Saison als Trainer des FC Barcelona aufhören. Das erklärte der spanische Erstligist am späten Abend bei Twitter. Der 46-Jährige hatte den Verein seit 2014 trainiert und mit den Katalanen unter anderem zweimal die Meisterschaft, zweimal den spanischen Pokal und 2015 die Champions League gewonnen. Enrique hatte nach dem 6:1-Erfolg gegen Sporting Gijón am Abend zunächst seine Mannschaft informiert.