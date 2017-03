DFB reicht für 2024 die EM-Bewerbung ein

Nyon Mit einem deutlichen Seitenhieb gegen den Mitbewerber Türkei hat der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch bei der Uefa sein offizielles Interesse an einer Ausrichtung der Fußball-EM 2024 hinterlegt. „Wir sind so selbstbewusst zu sagen, dass wir mit unserer großen Erfahrung, der bestehenden...