Drittligist Lotte kämpft um sein Heimrecht

Der Morgen danach fühlte sich dürftig an im Tecklenburger Land. Das größte Spiel in der Geschichte des Drittligisten Sportfreunde Lotte, das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen die Stars von Borussia Dortmund, war kurz vor dem Anpfiff am Dienstagabend wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden....