VfB-Torjäger Terodde erleidet Nasenbeinbruch

Stuttgart Bei Stürmer Simon Terodde vom VfB Stuttgart hat sich der Verdacht auf einen Nasenbeinbruch bestätigt. Das ergab eine Untersuchung am Montag, wie der Tabellenführer mitteilte. Am Mittwoch soll die Nase gerichtet werden. Am Freitag soll der momentan beste Torjäger der 2. Fußball-Bundesliga wieder ins...