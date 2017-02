Die Medaillen-Hamster sind auf Rekordjagd

Die Medaillen-Hamster Andreas Wellinger und Johannes Rydzek schnauften am Ruhetag der WM in Lahti ein wenig durch. Ein lockeres Herantasten an die Großschanze stand auf dem Zettel, vor allem aber Massage und viel Freizeit, in der die neuen Weltmeister den Rückblick auf die furiose erste Hälfte der...