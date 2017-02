Vogel holt sich den nächsten Weltcup-Sieg

Los Angeles Die zweimalige Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel befindet sich sechs Wochen vor der WM in Hongkong in bestechender Form. Beim Weltcup in Los Angeles siegte die Erfurterin erneut im Keirin. Bereits beim Weltcup in Cali vor einer Woche hatte die 26-Jährige dreimal Gold geholt. Im Sprint musste...