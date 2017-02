VfB baut Tabellenführung aus

Düsseldorf Der VfB Stuttgart hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga ausgebaut. Beim 2:0 über den 1. FC Kaiserslautern gelang dem Team von Trainer Hannes Wolf der fünfte Sieg in Serie. Weil Verfolger Hannover 96 zuvor nicht über ein 2:2 gegen Arminia Bielefeld hinauskam, wuchs der Vorsprung der Schwaben auf fünf Punkte an. Der 1. FC Nürnberg verlor mit 0:1 gegen den VfL Bochum. Der FC Erzgebirge Aue musste im Kampf um den Klassenverbleib einen herben Rückschlag hinnehmen. Im Duell der Aufsteiger verloren die Erzgebirgler zu Hause gegen Dynamo Dresden mit 1:4.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder