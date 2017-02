Thomas Dreßen wurde in Kvitfjell dieses Mal Elfter. Foto: dpa

Dreßen in der Abfahrt in Kvitfjell erneut stark

Kvitfjell WM-Teilnehmer Thomas Dreßen hat seine gute Form beim zweiten Abfahrts-Rennen in Kvitfjell bestätigt. Einen Tag nach Rang sechs kam der 23 Jahre alte Skirennfahrer vom SC Mittenwald in Norwegen auf den elften Platz und war damit erneut der beste aus dem deutschen Trio.

Besser als in diesen beiden Wettkämpfen war Dreßen im Alpin-Weltcup zuvor noch nie. Auf Sieger Kjetil Jansrud aus Norwegen fehlten Dreßen 0,82 Sekunden. Andreas Sander wurde in der letzten Abfahrt vor dem Weltcup-Finale in Aspen mit 0,83 Sekunden Rückstand auf die Spitze 13., Josef Ferstl lag nach 37 gestarteten Fahrern auf Platz 14 (+0,94 Sekunden). Zu diesem Zeitpunkt hatten Sander und Dreßen die Quali für das Finale erreicht.

Der Südtiroler Peter Fill beendete das Rennen mit 0,08 Sekunden Rückstand auf Rang zwei und muss in Colorado nun 33 Punkte auf Jansrud aufholen, wenn er die Abfahrts-Kugel aus der vergangenen Saison erfolgreich verteidigen will. Tagesdritter wurde Abfahrts-Weltmeister Beat Feuz aus der Schweiz.

Der Österreicher Klaus Kröll stellte in Norwegen einen Rekord auf. Mit dem 156. Abfahrts-Rennen seiner Karriere überholte er den Italiener Kristian Ghedina und hat nun mehr Starts in dieser Disziplin als jeder andere Skirennfahrer der Geschichte.