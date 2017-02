Carina Vogt: „Das waren meine besten Sprünge“

Was für ein atemberaubender Wettbewerb: Als Dritte ging Carina Vogt in den Finaldurchgang der Skisprung-Frauen, dann segelte sie zur Goldmedaille und brach gerührt vom Triumph in Tränen aus. „Ich habe so gekämpft. Das waren meine besten Sprünge“, sagte die 25 Jahre alte Titelverteidigerin vom SC...