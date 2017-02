Wellinger gehört zum Kreis der Titelanwärter

Lahti Andreas Wellinger ist bereit für den Kampf um WM-Gold, und auch Markus Eisenbichler will beim Schanzen-Showdown in Lahti kräftig mitmischen. Das Bayern-Duo geht an diesem Samstag mit breiter Brust in den Skisprung-Wettbewerb auf dem kleinen Bakken. „Die Jungs sind in einen guten Rhythmus gekommen....