Duell der österreichischen Trainer in der Bundesliga Fototermin für Ralph Hasenhüttl am Donnerstag in Leipzig. Der Trainer von RB Leipzig war jüngst zu Österreichs Trainer des Jahres gewählt worden. Ein dickes Lob dafür, dass Hasenhüttl mit seinen Leipzigern derzeit die Bundesliga aufmischt. Am Samstag kommt der 1. FC Köln mit Trainer Peter Stöger zum Bundesligaduell nach Leipzig. Stöger kommt ebenso wie Hasenhüttl aus Österreich. Hasenhüttl kennt Stöger ebenso wie Köln, wo er als Spieler aktiv war. Dass die Kölner in den letzten Tagen im Karnevalsstress waren, sei aber kein Vorteil: "Man hat ja gesehen, dass sie gefeiert haben, dass sie schon mal in dem einen oder anderen Kostüm jetzt aufgetaucht sind, das gehört einfach zu diesem Verein dazu, das gehört zu dieser Stadt und dem Lebensgefühl dazu. Ich muss aber leider Gottes sagen, dass ich nicht davon ausgehe, dass das am Wochenende für uns ein Vorteil ist, gegen diese Mannschaft zu spielen, weil das logischerweise nicht dazu führt, dass sie sich nicht professionell auf dieses Spiel vorbereiten. Das eine schließt das andere nicht aus, dementsprechend kommt da am Wochenende ein Gegner, der sowohl über Qualität verfügt, und der sicherlich nicht gewillt ist, die Punkte kampflos uns zu überlassen." Trotz der Karnevalsfeiern haben sich die Kölner natürlich intensiv auf die Aufgabe beim Tabellen-Zweiten Leipzig vorbereitet. Dabei ruhen die Hoffnungen auf der stabilen Defensive und natürlich auf Anthony Modeste. Der Kölner Mittelstürmer steht derzeit mit 17 Toren in der Torschützenliste ganz weit vorne. Trotzdem werde es natürlich in Leipzig nicht einfach, sagt Stöger: „Und wir sind auf einer sehr, sehr schweres und sehr, sehr intensives Spiel eingestellt. Trotzdem ist die Situation natürlich so, versuchen dort mit unseren Tugenden, unserer Spielidee was mitzunehmen. Was man halt auch weiß, dass es in Leipzig von der Statistik her und vom Ergebnis her alles andere als einfach werden wird. Ich glaube, wir sind gut vorbereitet. Mal sehen, was dann der Spieltag wirklich bringt." Nach Angaben des 1. FC Köln werden etwa 3000 eigene Fans nach Leipzig reisen, um die Mannschaft zu unterstützen. Einen Appell an sie, auf provokante Spruch-Banner zu verzichten, hat es seitens des Vereins nicht gegeben.