Traum vom Viertelfinale rückt in weite Ferne für Leverkusen Der Traum vom Viertelfinale in der Champions League - für Leverkusen ist er nach der 2:4 Niederlage gegen den spanischen Spitzenklub Atletico Madrid fast schon augeträumt. Dementsprechend enttäuscht wirkte Bayer-Trainer Roger Schmidt nach der Partie. "Ja, war natürlich ein sehr schwieriges Spiel für uns heute. Wir haben gesehen auf welchem Niveau man sich dann im Champions-League-Achtelfinale bewegt oder auf welche Gegner man trifft. Ich glaube Atletico hat gezeigt, warum sie in den letzten drei Jahren zweimal im Finale standen. Wir haben ja nicht so gut reingefunden in die Partie in der ersten Halbzeit. Nicht unser bestes Niveau gespielt. Einige Fehler gemacht, die Atletico dann gut ausgenutzt hat, dass sie sehr gut kontern können, wussten wir vorher." Das Rückspiel findet am 15. März in Madrid statt.