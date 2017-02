Leicester City will sich neuen Mut holen

In der Liga droht ein historischer Total-Absturz, im Pokal blamierten sich Ron-Robert Zieler und Co. gerade bis auf die Knochen: Neun Monate nach dem weltweit gefeierten Fußball-Märchen liegt Leicester City am Boden. Meistermacher Claudio Ranieri ist schwer angezählt – und packt seine Stars vor dem...