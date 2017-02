Sportfans mögen Fußball und Olympia

Berlin Fußball liegt in der Gunst der Sportbegeisterten in Deutschland weiter klar vorn, gleich dahinter folgen die Olympischen Spiele. Zu diesem Ergebnis kommt der sogenannte „Fanmonitor 2017“ der Beratungs- und Forschungsgruppe Goldmedia, einer Online-Umfrage unter 1680 Sportfans ab 18 Jahren. In dieser...