Verfahren gegen Ancelotti eingestellt Der Trainer von Bayern München, Carlo Ancelotti, begrüßte seine Spieler am Dienstag in München. Zuvor war bekanntgeworden, dass der DFB das Verfahren gegen Ancelotti wegen der sogenannten "Stinkefinger-Affäre" eingestellt hat. Ancelotti hatte nach dem umkämpften Spiel gegen Hertha BSC am vergangenen Wochenende kurz die Fassung verloren, weil er auf dem Weg in die Kabine offenbar angespuckt worden ist. Verbunden ist die Einstellung des Verfahrens mit der Auflage, dass Ancelotti 5000 Euro an die Sepp-Herberger-Stiftung spendet. Bei den Bayern-Fans ist der Stinkefinger von Ancelotti sowieso kein großes Thema: "Aus unserer Sicht, ja, er ist der Chef. Da kommt einfach viel Stress mit diesem Job. Klar, auf dem Platz verliert man manchmal wie man sich richtig benehmen soll. Aber das passiert allen einmal. Und das interessiert uns überhaupt nicht. Uns interessiert, was die Mannschaft macht, ob wir gewinnen. Und im Moment, kein Problem." In der Bundesliga bekommen es die Bayern am Samstag vor heimischen Publikum mit dem Hamburger SV zu tun. Die Hamburger haben von den letzten vier Pflichtspielen drei gewonnen, darunter war auch ein 3:0-Sieg bei RB Leipzig. Die Münchener sollten also gewarnt sein.