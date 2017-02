Deutscher Freerunner springt und schlittert durch chinesische Eisstadt Bitte festhalten, es wird rutschig. Zumindest für Amateure, nicht aber für Freerunner Jason Paul. Der Deutsche aus Frankfurt ist einer der besten Sportler in seiner Disziplin, und zeigt das in der chinesische Eisstadt in Harbin. Bei bis zu -25 Grad ist Harbin der ideale Ort, deshalb wird beim "Internationalen Eis- und Schneeskulpturen Festival" auch gleich eine ganze Stadt aus Eis gebaut. Um nicht ganz aus dem Trott zu kommen, setzte Jason Paul bei manchen Stunts auf Spikes an seinen Schuhen, und natürlich auch auf jede Menge Konzentration.